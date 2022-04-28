شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الزمالك والمصرى بلا أنياب والتعادل السلبى مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمر التعادل السلبي بين الزمالك والمصري بعد مرور 30 دقيقة من عمر المباراة المقامة حاليا على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدورى.

بدأت المباراة بهجوم وضغط مكثف من لاعبي المصري على لاعبى الزمالك، فى محاولة لاحراز هدف مبكر يربك حسابات البرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك ولاعبيه.

في المقابل فإن لاعبى الزمالك التزموا بالعمق الدفاعي في محاولة لامتصاص حماس لاعبي المصري، ولم تكن هناك أي خطورة على مرمى الفريقين سوى كرة إمام عاشور التى اصطدمت بالقائم الايسر لحارس المصري، لتستمر النتيجة التعادل السلبي بين الفريقين بعد مرور 15 دقيقة.

هدأ أداء الفريقين تدريجيا عقب حماس البداية، وبدأ لاعبو الفريقين في تنفيذ تعليمات المدربين بالالتزام بالتحركات التكتيكية ، خوفا من تلقي مرماهم أي هدف.

واعتمد لاعبو المصري على الكرات الطولية خلف دفاع الزمالك، ولكن أجاد مدافعو الزمالك في نصب مصيدة التسلل لابطال هجمات المصري.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: عمر السعيد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وحسام عبد المجيد وحازم إمام وإسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وأيمن حفني و سيد عبد الله "نيمار" و محمود عبد الرازق" شيكابالا" وسيف الدين الجزيري.

فيما جاء تشكيل المصري كالتالي :أحمد مسعود في حراسة المرمى، كريم العراقي، أحمد شديد، فريد شوقي، محمد عنتر، حسن علي، أحمد شوشة، ياسر حمد، أوستين أموتو، عمرو موسى، إلياس الجلاصي.

وعلى مقاعد البدلاء: عصام ثروت، أحمد علاء، أحمد الشيخ، أحمد حمودي، محمد جريندو، أسامة الجزار، إيزي إيميكا، عمرو مرعي، مصطفى أيمن.

يحتل الزمالك المركز الأول مؤقتا برصيد 35 نقطة من 15 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، واحرز لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا، بينما يأتي المصري في المركز الـ 8 برصيد 19 نقطة جمعها من 13 مباراة حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر مباراتين، واحرز لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا، ويتبقي له مباراتين مؤجلتين بسبب المشاركة في الكونفيدرالية الافريقية.