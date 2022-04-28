شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. التعادل السلبى بين الزمالك والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من عمر مباراة الزمالك والمصري المقامة حاليا على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدورى.

بدأت المباراة بهجوم وضغط مكثف من لاعبي المصري على لاعبي الزمالك، في محاولة لإحراز هدف مبكر يربك حسابات البرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك ولاعبيه.

في المقابل فإن لاعبي الزمالك التزموا بالعمق الدفاعي في محاولة لامتصاص حماس لاعبي المصري، ولم تكن هناك أى خطورة على مرمى الفريقين سوى كرة إمام عاشور التي اصطدمت بالقائم الأيسر لحارس المصري، لتستمر النتيجة التعادل السلبي بين الفريقين بعد مرور 15 دقيقة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: عمر السعيد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وحسام عبد المجيد وحازم إمام وإسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وأيمن حفني و سيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق" شيكابالا" وسيف الدين الجزيري.

فيما جاء تشكيل المصري كالتالي:

أحمد مسعود في حراسة المرمى، كريم العراقي، أحمد شديد، فريد شوقي، محمد عنتر، حسن علي، أحمد شوشة، ياسر حمد، أوستين أموتو، عمرو موسى، إلياس الجلاصي.

وعلى مقاعد البدلاء: عصام ثروت، أحمد علاء، أحمد الشيخ، أحمد حمودي، محمد جريندو، أسامة الجزار، إيزي إيميكا، عمرو مرعي، مصطفى أيمن.

يحتل الزمالك المركز الأول مؤقتا برصيد 35 نقطة من 15 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، واحرز لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا، بينما يأتي المصري في المركز الـ 8 برصيد 19 نقطة جمعها من 13 مباراة حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر مباراتين، واحرز لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا، ويتبقي له مباراتين مؤجلتين بسبب المشاركة في الكونفيدرالية الافريقية.