شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. القائم يحرم إمام عاشور من فرصة هدف محقق للزمالك أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدى القائم لتسديدة إمام عاشور لاعب فريق الزمالك على مرمى أحمد مسعود حارس مرمى فريق المصرى فى الدقيقة 11 في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهم حاليا على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ16 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل المصري بقيادة معين الشعباني كالتالي: أحمد مسعود في حراسة المرمى، كريم العراقي، أحمد شديد، فريد شوقي، محمد عنتر، حسن علي، أحمد شوشة، ياسر حمد، أوستين أموتو، عمرو موسى، إلياس الجلاصي.

بينما جاء تشكيل فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا، يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: عمر السعيد.