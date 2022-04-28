شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يصرف مكافأة للاعبيه بعد الفوز على الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرف مسئولو نادى إنبى للاعبى الفريق البترولى مكافأة الفوز على الإسماعيلى فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء الماضي، على استاد الدراويش، فى إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز. وفاز فريق إنبى على الإسماعيلى بثنائية دون رد سجلهما جون إيبوكا وعبد الرحمن عماد.

ويحتل إنبى المركز العاشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 19 نقطة جمعها من 15 مباراة ويتبقى له مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلوا 17 هدفا.

من ناحية أخرى قرر مسئولو نادى إنبي تأجيل حسم مصير العروض التي تلقاها النيجيرى جون إيبوكا لنهاية الموسم من أجل الحفاظ على تركيز اللاعب وعدم تشتيت ذهنه، فضلا عن رغبة النادى البترولى في تحقيق مركز متميز بجدول الدورى العام الأمر الذى يدفعهم إلى عدم التفريط في اللاعب.

ومنح حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، مسئولي النادى البترولى الذوء الأخضر على لرحيل إيبوكا بشرط تعويض اللاعب بمهاجم سوبر يكون قادرا على سد العجز الذى يتركه في الخط الأمامى.

وأكد طولان لمسئولى النادى البترولى حاجته لجهود القاطرة النيجيرية، لما يمثله من إضافة كبيرة للخط الأمامى للفريق البترولى، ولكن أكد لهم في نفس الوقت أنه لا يمانع رحيله حال وصول عرض مناسب له وتعويضه بمهاجم سوبر.

وأوضح طولان لمسئولى إنبى ضرورة توفير بديل مناسب لجون إيبوكا، خاصة أن النيجيري يعد من الركائز الأساسية في الفريق البترولى الذى يعتمد عليها المدير الفني، بصفة مستمرة، لما يمتلكه اللاعب من مهارة فنية عالية وسرعة في إنهاء الهجمات.

ويقدم النيجيري إيبوكا مستويات قوية مع الفريق البترولى في الموسم الحالي، واستطاع سحب البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار بتسجيله 6 أهداف جعلته محط أنظار كبار الأندية فى كل سوق انتقالات للاعبين.