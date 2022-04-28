شكرا لقرائتكم خبر عن أصوات فى الكاف ترفض استضافة المغرب نهائى دورى الأبطال للمرة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض العديد من أعضاء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية في المغرب، وخرجت تقارير إعلامية خلال الساعات الماضية تُشير إلى أن المغرب اقترب بقوة من استضافة نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالى، بعدما سبق واستضاف النسحة الماضية بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

ويحسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، خلال الأسبوع المقبل، الدولة التى تستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية 2022.

ويلعب الأهلي مع وفاق سطيف الجزائرى، فيما يلتقى الوداد المغربي مع بترو أتلتيكو الأنجولي فى نصف نهائي دوري الأبطال، وتقام مباريات الذهاب أحد يومي 6 أو 7 مايو، على أن تقام مباراة العودة أحد يومى 13 أو 14 من الشهر ذاته.

وكانت 5 دول قد تقدمت بطلب رسمي لاستضافة نهائي البطولة القارية وكأس الكونفدرالية، وهي: جنوب أفريقيا والمغرب والسنغال ونيجيريا والجزائر.

وأكد أعضاء في الكاف أنه ليس من المنطقي أن يُقام نهائي دوري الأبطال في المغرب رغم أن فريق الوداد مُرشح لخوض نهائي البطولة لأن هذا سوف ينسف مبدأ تكافؤ الفرص.

وطالبت أصوات في الكاف بضرورة توخي العدالة في هذا الأمر واستبعاد الدول التي صعدت منها فرق لنصف نهائي دوري الأبطال وأن يتم إقامة النهائي في السنغال أو جنوب أفريقيا لعدم وجود مُمثلين لهم في نصف نهائي البطولة القارية.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن السنغال كانت قريبة بقوة من استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتأتى بعدها جنوب أفريقيا لكن بنسبة أقل قبل أن يتدخل مسئولون في الأتحاد المغربي لكرة القدم ويحاولون الفوز بسباق تنظيم نهائي دوري الأبطال ضاربين بمبدأ تكافؤ الفرص عرض الحائط .

واستضاف المغرب نهائي دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وفاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة للمرة الثانية والعاشرة في تاريخ النادي.

فيما استضافت بنين نهائي كأس الكونفيدرالية النسخة الماضية الذى جمع الرجاء المغربي وشبيبة القبائل الجزائري والذى انتهى بفوز بطل المغرب بهدفين لهدف.