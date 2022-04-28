شكرا لقرائتكم خبر عن ختام معسكر منتخب مصر لكرة الصالات استعدادا لكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم اليوم منتخب مصر لكرة الصالات معسكره المفتوح والذي استمر لثلاثة أيام بداية من 26 وحتى اليوم 28 إبريل، وذلك في إطار إستعداد منتخب الصالات للمشاركة في كأس العرب لكرة الصالات والتي تقام في المملكة العربية السعودية يونيو القادم، علماً بأن منتخب مصر قد سبق له التتويج بلقب البطولة مرتين.

وأكد هشام صالح المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات، أن المعسكر كان فرصة جيدة لرؤية المواهب الجديدة قبل بداية الإعداد الفعلي للمنتخب، الذي سيشارك في كأس العرب السادسة لكرة الصالات.