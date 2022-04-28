شكرا لقرائتكم خبر عن ختام معسكر منتخب مصر لكرة الصالات استعدادا لكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختتم اليوم منتخب مصر لكرة الصالات معسكره المفتوح والذي استمر لثلاثة أيام بداية من 26 وحتى اليوم 28 إبريل، وذلك في إطار إستعداد منتخب الصالات للمشاركة في كأس العرب لكرة الصالات والتي تقام في المملكة العربية السعودية يونيو القادم، علماً بأن منتخب مصر قد سبق له التتويج بلقب البطولة مرتين.
وأكد هشام صالح المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات، أن المعسكر كان فرصة جيدة لرؤية المواهب الجديدة قبل بداية الإعداد الفعلي للمنتخب، الذي سيشارك في كأس العرب السادسة لكرة الصالات.
استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على تعيين مدير فنى وطنى لمنتخب مصر الأولمبى فى المرحلة المقبلة، خلفا لشوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى الذى تم توجيه الشكر له مؤخرا.
وكانت هناك مفاضلة بين المدرب الوطنى وكذلك الأجنبى مؤخرا، قبل الاستقرار على تعيين مدرب وطنى للمنتخب الأولمبى وسيتم حسم اسم المدرب بعد عيد الفطر المبارك.
من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة صرف المستحقات المتأخرة لجميع الحكام قبل إجازة عيد الفطر المبارك، من منطلق دعم قضاة الملاعب ماديا وتوفير عوامل النجاح لمنظومة التحكيم.
وشهدت الأيام الماضية زيارات للجنة الحكام الرئيسية لجميع الفروع من أجل تقييم الحكام والبحث عن وجوه جديدة مع القاء محاضرات علمية ونظرية وشرح تعديلات القانون الجديد.
فيما أكد جمال علام أنه من الصعب إسناد إدارة مباراة الأهلى والزمالك لحكم مصرى، مشيراً إلى أن الطاقم الأجنبى الأقرب لإدارة مباراة القمة القادمة فى الدور الثانى من الدورى.
وأوضح جمال علام أنه لا يوجد حكم ساحة مصرى الآن مرشح لإدارة إحدى المباريات فى كأس العالم 2022، واعترف علام بوجود خلافات كبيرة داخل أسرة التحكيم، مشيراً إلى أنه راض عن التحكيم فى بطولة الدورى المصرى الممتاز بنسبة 70%.