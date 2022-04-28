تعرف على تشكيل المصري لمواجهة الزمالك في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: رامي بشاي

أعلن معين الشعباني، مدرب المصري، عن التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة الزمالك، مساء اليوم الخميس، في الجولة 16 من دوري we المصري.

ويسعى الزمالك للابتعاد بصدارة ترتيب الدوري التي يحتلها حاليا برصيد 35 نقطة من 15 مباراة، فيما يحتل المصري المرتبة التاسعة برصيد 19 نقطة من 13 لقاء.

ويضم تشكيل المصري كل من:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: محمد عنتر - فريد شوقي - أحمد شديد - كريم العراقي.

خط الوسط: - أوستين أموتو - أحمد شوشة - ياسر حمد - حسن علي.

خط الهجوم: عمرو موسى - إلياس جيلاصي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عصام ثروت وأحمد علاء وأحمد الشيخ وأحمد حمودي ومحمد جريندو وأسامة الجزار وإيزي إيميكا وعمرو مرعي ومصطفى أيمن.