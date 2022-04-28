الارشيف / اخبار الرياضه

تشكيل الزمالك.. السعيد يقود الهجوم أمام المصري

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة المصري عند التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس باستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الـ 16 من بطولة الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك الرسمي للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: عمر السعيد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وحسام عبد المجيد وحازم إمام وإسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وأيمن حفني و سيد عبد الله "" و محمود عبد الرازق" شيكابالا" وسيف الدين الجزيري.‏

ويدخل الزمالك المباراة متصدرًا لجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، فيما يحتل المصري المركز التاسع برصيد 19 نقطة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا