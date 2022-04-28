تشكيل الزمالك.. السعيد يقود الهجوم أمام المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة المصري عند التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس باستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك الرسمي للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: عمر السعيد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وحسام عبد المجيد وحازم إمام وإسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وأيمن حفني و سيد عبد الله "نيمار" و محمود عبد الرازق" شيكابالا" وسيف الدين الجزيري.‏

ويدخل الزمالك المباراة متصدرًا لجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، فيما يحتل المصري المركز التاسع برصيد 19 نقطة.