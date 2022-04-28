تشكيل قمة مان يونايتد ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

يحتضن ملعب "أولد ترافورد" القمة المرتقبة بين مانشستر يونايتد وتشيلسي والمقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس، بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في تمام الساعة التاسعة إلا الربع مساء اليوم في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي.

وأعلن رالف رانجنيك مدرب مان يونايتد عن التشكيل الرسمي لمواجهة البلوز وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: دالوت، فاران، ليندلوف، تيليس.

خط الوسط: ماتيتش، ماكتومناي، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: إيلانجا، كريستيانو رونالدو، راشفورد.

بينما جاء تشكيل تشيلسي بقيادة مدربه توماس توخيل كالتالي:

حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: أزبيليكويتا، تياجو سيلفا، روديجير، جيمس.

خط الوسط: جورجينيو، كانتي، ألونسو.

خط الهجوم: ماسون ماونت، هافيرتز، فيرنر.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، ويحل مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 54 نقطة.