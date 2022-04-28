مصدر يؤكد لمصراوي اقتراب بدر بانون من التعافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: رمضان حسن

يقترب بدر بانون، مدافع الأهلي، من التعافي تماما من المشاكل الصحية التي عانى منها مؤخرا بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال مصدر -رفض الكشف عن هويته- في تصريحات لمصراوي إن بدر بانون تعافي حتى الآن بنسبة تتجاوز 80%، وإن الأهلي قرر خضوع اللاعب المغربي لفحص طبي شامل مع بداية شهر مايو المقبل.

وفي حالة ما إذا كانت الأمور مستقرة سيبدأ بانون فترة التأهيل مع الفريق مثل أي لاعب مصاب إصابة عضلية.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الطبي في الأهلي، ونظيره في منتخب المغرب يتواصلان بشكل دائم مع أطباء كبار في أوروبا لإطلاعهم أولا بأول على حالة اللاعب، كما تم إرسال نتيجة اخر فحص بالآشعة خضع لها على عضلة القلب وجاءت الأمور مبشرة للغاية.

ولا يريد الأهلي الاستعجال في مسألة عودة بانون، وسيتم وضع برنامج مخصص له يتضمن مشاركته في التدريبات بشكل منفرد لمدة أسبوعين، بعدها يمكنه المشاركة في التدريبات الجماعية مع زملائه مع بداية النصف الثاني من مايو.