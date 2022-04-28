"5 أمور بينهم صلاح".. ماذا تنتظر جماهير ليفربول بعد تمديد عقد كلوب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

بعد إعلان ليفربول تمديد عقد المدرب الألماني يورجن كلوب ليستمر على رأس القيادة الفنية للريدز حتى عام 2026، هناك 5 أمور تنتظرها جماهير الفريق الإنجليزي.

تمديد عقد كلوب فتح الآمال أمام جماهير ليفربول في تحقيق عدة أمور، أولها إبقاء إدارة الريدز على الثنائي محمد صلاح وساديو ماني.

تجديد عقد صلاح

صلاح انتقل إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، ومن المقرر أن ينتهي عقده بنهاية شهر يونيو 2023.

وخلال الآونة الأخيرة، كثُر الحديث في وسائل الإعلام عن تجديد عقد صلاح مع ليفربول، وبعض التقارير الأوروبية أكدت أن شروط "مو" لا تتناسب مع سياسة إدارة الفريق الإنجليزي خاصة الأمور المتعلقة بسقف الرواتب.

على الناحية الأخرى، أكد قائد منتخب مصر أن الأمور لا تتعلق بالمال فقط وأنه يريد الحصول على التقدير المناسب من إدارة النادي.

إبقاء إدارة ليفربول على خدمات كلوب وتمديد عقده لموسمين إضافيين، أضاءت بريق أمل لجماهير الفريق الإنجليزي نحو إمكانية استمرار صلاح بين صفوف الريدز، خاصة وأن كلوب هو من تعاقد مع اللاعب المصري.

موقف ماني

الكلام ذاته ينطبق على ساديو ماني الذي انضم إلى صفوف ليفربول قبل عام واحد من وصول صلاح.

اللاعب السنغالي سينتهي عقده هو الآخر بنهاية شهر يونيو 2023، وكما هو الحال مع صلاح لم يتم التجديد لأي منهما حتى الآن.

بحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية" فإن الاتفاق على تمديد عقد كلوب شمل عدة أمور، كان من بينهما دعم صفوف الفريق بصفقات جديدة مع التجديد لصلاح وماني.

الثانائي المصري- السنغالي، ساهما بشكل مباشر في استفاقة ليفربول خلال المواسم السابقة، وقادا الفريق نحو التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، بجانب التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 30 عاما.

كلوب وكتيبته أعادوا للفريق الإنجليزي هيبته سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي، ومما لاشك فيه فإن المدرب الألماني سيحاول جاهدا الحفاظ على القوام الأساسي الذي قاد الفريق نحو منصات البطولات.

خطوة على بريميرليج

وعلى ذكر البطولات، فجماهير ليفربول تطمع هذا الموسم في تحقيق الرباعية (الدوري الإنجليزي- دوري أبطال أوروبا- كأس الاتحاد الإنجليزي- كأس كاراباو).

على المستوى المحلي، حقق ليفربول أولى بطولاته بالفوز بلقب كأس كاراباو، كما وصل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ويبتعد خطوة واحدة عن لقب بريميرليج.

بالنسبة لكأس الاتحاد، فسيلتقي ليفربول مع تشيلسي يوم 14 مايو المقبل، أما بشأن لقب الدوري الإنجليزي فالريدز يحتل وصافة جدول الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة فقط عن سيتي المتصدر، مع العلم أن هناك 5 جولات متبقية حتى نهاية الموسم.

إلى نهائي تشامبيونزليج

بات ليفربول أيضًا على بُعد خطوة واحدة من الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة (21/22)، فالفريق الإنجليزي فاز على فياريال الإسباني في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال بهدفين دون رد، وأصبح قريبا من التأهل إلى النهائي وينتظر الفائز من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي.

عام البطولات؟

قوة فريق ليفربول هذا الموسم ونجاح إدارته في الإبقاء على أكثر من عنصر من أعمدة الفريق الأساسية منحت جماهيره الأمل في الفوز بأكثر من بطولة وتحقيق ألقاب محلية وأوروبية.. فهل يصبح 2022 عام البطولات في ليفربول؟