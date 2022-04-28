ليفربول يعلن تمديد عقد مدربه يورغن كلوب حتى 2026

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن ليفربول الإنكليزي اليوم الخميس عن تمديد عقد مدربه الألماني يورغن كلوب حتى عام 2026.

وأعرب المدرب الألماني عن شعوره بـ"السعادة، الامتنان، النعمة" لتمديد عقده الذي كان ينتهي أصلاً في 2024.

وتابع كلوب، ابن الـ54 الذي وصل إلى "أنفيلد" عام 2015، أن "هناك الكثير لتحبه في هذا المكان. كنت أعرف ذلك قبل مجيئي إلى هنا. لقد تعرفت عليه بشكل أفضل بعد وصولي والآن أعرف ذلك أكثر من أي وقت مضى".

وأكد المدرب الألماني "الشعور بأننا مناسبان تماماً لبعضنا البعض هو ما أوصلني الى هنا في المقام الأول ولهذا السبب أنا هنا ولهذا السبب مددت عقدي في السابق".