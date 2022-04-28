الامارات | اتحاد كلباء يتمسك بخدمات حبيب الفردان ويجدد عقده 3 مواسم

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كلباء يتمسك بخدمات حبيب الفردان ويجدد عقده 3 مواسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي اتحاد كلباء عن تجديد عقد لاعب المنتخب الوطني ونادي اتحاد كلباء حبيب الفردان للمواسم الثلاثة المقبلة ونجاح المفاوضات التي جرت بين الجانبين وذلك في اضافة مهمة للنمور.

وكانت أنباء متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي اشارت الى ان الفردان في طريقه للانضمام لنادي الوصل قبل ان تتمكن شركة اتحاد كلباء من التوصل لاتفاق رسمي

وكان الفردان قد انضم لصفوف اتحاد كلباء مطلع الموسم الحالي وتمكن من تسجيل اربعة اهداف ويصنع اهدافا كثيرة مما قاد شركة كلباء للتمسك به.

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