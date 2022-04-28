شكرا لقرائتكم خبر عن أوستين أموتو وعنتر يقودان هجوم المصري أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة الزمالك في التاسعة والنصف مساءً على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام.

وجاء تشكيل المصري كالتالي: أحمد مسعود في حراسة المرمى، كريم العراقي، أحمد شديد، فريد شوقي، محمد عنتر، حسن علي، أحمد شوشة، ياسر حمد، أوستين أموتو، عمرو موسى، إلياس الجلاصي.

وعلى مقاعد البدلاء: عصام ثروت، أحمد علاء، أحمد الشيخ، أحمد حمودي، محمد جريندو، أسامة الجزار، إيزي إيميكا، عمرو مرعي، مصطفى أيمن.

مباراة اليوم علي استاد برج العرب بالإسكندرية تأتي ضمن مباريات الجولة الـ 16 من بطولة الدورى، حيث يحتل الزمالك المركز الأول مؤقتا برصيد 35 نقطة من 15 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، وأحرز لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا، بينما يأتي المصري في المركز الـ 8 برصيد 19 نقطة جمعها من 13 مباراة حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر مباراتين، واحرز لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا، ويتبقي له مباراتان مؤجلتان بسبب المشاركة في الكونفيدرالية الافريقية.

ورفع معين الشعباني المدير الفني للمصري، الضغوط من على كاهل اللاعبين بعد وداع الكونفدرالية، مؤكداً أنه فخور بما قدموه في البطولة، ومشيراً إلى أن خروج المصري من الكونفدرالية جاء لأسباب غير رياضية، وشدد الشعباني على أهمية حصد نقاط مباراة الزمالك لمواصلة الانتصارات المحلية بعد الفوز على الأهلي مؤخراً في الدوري، ليواصل الفريق الزحف نحو المربع الذهبي، ويستعيد النادي المصري جهود الثنائي، إلياس الجلاصي وعمرو موسى، بعد غيابهما عن مباراة نهضة بركان الأخيرة بالكونفدرالية للإيقاف، بينما يغيب عن المباراة هيثم العيوني بسبب تراكم البطاقات الصفراء.