شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد يقود تشكيل الزمالك أمام المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة المصري المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس باستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: عمر السعيد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وحسام عبد المجيد وحازم إمام وإسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وأيمن حفني و سيد عبد الله "نيمار" و محمود عبد الرازق" شيكابالا" وسيف الدين الجزيري.

ويستضيف استاد برج العرب مباراة الزمالك والمصري في مواجهة من العيار الثقيل ضمن مباريات الجولة الـ 16 ، وهي المباراة التي لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يطمح كل فريق في الحصول علي نقاط المباراة الثلاثة للاستمرار في المنافسة علي لقب الدورى.

ويحتل الزمالك المركز الأول مؤقتا برصيد 35 نقطة من 15 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، واحرز لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا، بينما يأتي المصري في المركز الـ 8 برصيد 19 نقطة جمعها من 13 مباراة حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر مباراتين، واحرز لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا، ويتبقي له مباراتان مؤجلتان بسبب المشاركة في الكونفيدرالية الافريقية.