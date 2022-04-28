شكرا لقرائتكم خبر عن نجم زملكاوي.. أيمن عبد العزيز سفير الزمالك في تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجم الزمالك اليوم هو لاعب خط وسط مميز من أفضل اللاعبين في جيله، قدم الكثير للزمالك والمنتخب الوطني، وخاض تجربة احتراف في تركيا تعد من أفضل تجارب المحترفين المصريين في أوروبا، إنه ايمن عبد العزيز لاعب وسط الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق.

بدأ أيمن عبد العزيز مشواره الكروى مع نادى الزمالك قبل أن يخوض رحلة احتراف طويلة بتركيا، واللعب للعديد من الأندية التركية، وبدأ رحلة احترافه عام 2000 فى أحد أندية الوسط فى تركيا، وهو نادى كوجالى التركى، حيث كان يلعب أساسيا فى صفوف الفريق، ثم انتقل إلى مالطيا سبور التركى موسم 2002 / 2003، وفى موسم 2005 / 2006 انضم إلى صفوف نادى جينشلربيرليجى ثم انتقل إلى طرابزون سبور موسم 2006 / 2007، قبل أن يعود إلى الزمالك عام 2008 / 2009 .

وانضم عبد العزيز إلى صفوف نادى الشرقية عام 2016 ليعلن بعد ذلك اعتزاله على الهواء سبتمبر الماضى .

حصل أيمن عبد العزيز على أول لقب أوروبى للاعب مصرى محترف عندما فاز بكأس تركيا مع فريق كوجالى، وقبل أن يخوض رحلة احترافه بتركيا حصل مع الزمالك على ألقاب كأس الأفرو-آسيويه عام 1998/1997 وكأس مصر عام 1998/1999 وكأس أبطال أفريقيا عام 2000 .

وانضم أيمن عبد العزيز إلى المنتخب الأوليمبى منذ ظهوره مع الزمالك واستمر حتى عام 1999، حتى انضم للمنتخب الوطنى الأول وشارك فى عدة مباريات دولية .