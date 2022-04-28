شكرا لقرائتكم خبر عن 19لاعبا ولاعبة فى قائمة منتخب التايكوندو بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد التايكوندو عن قائمة المنتخب فى الموسم الجديد، والمقرر أن يشارك فى البطولات الفترة المقبلة، والذى تم اختياره من خلال التصفيات التى أقيمت الأيام الماضية.

تضم قائمة المنتخب 19 لاعبل ولاعبة مقسمين إلى 10 لاعبا، وهم: سيف عيسى، صلاح خيرى، و عبد الرحمن خلف ، و أحمد راوى ، رامى عيسى ، و احمد جمال ، مصطفى فرج ، سيف عصام ، و اياد بركات واحمد وائل.

وعلى مستوى اللاعبات هن ميسون ايهاب، وأشرقت نبيل ، وحبيبة محمد ، وشهد سامى، و تقى شعبان، روان الرفاعى ، مرام نبيل، اية شحاتة ، ونادين عمرو .

من جانبه أكد محمد عجيزة المشرف على المنتخب أنه تم وضع نظام مستحدث على عمل المنتخبات الوطنية تم إعلانه للاعبين بشهر مارس الماضي عن طريق عمل نظام لاحتساب النقاط خلال أربع محاور رئيسية لكل منهم عدد محدد من النقاط، يتحصل عليها كل لاعب خلال التصفيات وتتمثل فى محور التصفية الاولى والتى تم إقامتها بشهر مارس الماضي بصالة اتحاد الشرطة الرياضي على مستوى عام لكل لاعبى مصر.

والمحور الثانى وهو التصفية الثانية الداخلية والتى تم الانتهاء منها الاسبوع الماضي والتى كانت مقتصرة على لاعبى المنتخب والمحور الثالث وهو التصنيف الدولى لكل لاعب واخيراً المحور الرابع والذى يتمثل فى حضور والتزام اللاعب خلال التدريبات ، مما نتج عن هذه المحاور اختيار افضل العناصر لتمثيل المنتخب ببطولة افريقيا.