شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الزمالك والمصرى البورسعيدى قبل صدام الدورى؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لخوض مباراته أمام المصرى البورسعيدى فى منافسات الأسبوع السادس عشرمن بطولة الدورى، والمقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدورى الممتاز برصيد 35 نقطة من 15 مباراة، فيما يتواجد المصرى فى المركز الثامن برصيد 19 نقطة من 13 مباراة.



أرقام الزمالك والمصرى

موقف الزمالك فى جدول الدورى

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى برصيد 35 نقطة

لعب 15 مباراة

فاز فى 11 لقاء

تعادل فى مباراتين

خسر مباراتين

سجل 28 هدفا

تلقت شباكه 14 هدفا

المدير الفنى فيريرا

آخر مباراة فى الدورى فاز على الاتحاد السكندرى 2-0

موقف المصرى فى جدول الدورى

المصرى البورسعيدى يحتل المركز السابع عشر بجدول الدورى برصيد 19 نقطة

لعب 13 مباراة

فاز فى 4 مباريات

تعادل فى 7 مباريات

خسر مباراتين

سجل لاعبوه 17 هدفا

تلقت شباكه 13 هدفا

المدير الفنى معين الشعبانى

آخر مباراة فى الدورى فاز على الأهلى بهدف دون رد

مواعيد مباريات الزمالك فى الدوري

أعلنت رابطة الأندية المحترفة جدول مباريات بطولة الدورى من الجولة 18 حتى الجولة 23، مع عدد من المؤجلات من جولات أخرى، وجاءت مباريات الزمالك كالتالى:

الأسبوع الـ18 –الزمالك – إنبي – استاد القاهرة – 10 مايو

الأسبوع الـ19 –الزمالك و طلائع الجيش -17 مايو – استاد القاهرة

الأسبوع الـ21 الزمالك و الإسماعيلي -28 مايو- استاد القاهرة

الأسبوع الـ20 الأهلي و الزمالك 19 يونيو – استاد القاهرة

الأسبوع الـ22 البنك الأهلي – الزمالك -22 يونيو – استاد المقاولون

الأسبوع الـ23 الزمالك و سيراميكا – 28 يونيو – استاد القاهرة.