7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 28 أبريل 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يستقر على تعيين مدرب وطنى للمنتخب الأولمبى، فيريرا يرفض إجراء تغييرات فى تشكيلة الزمالك أمام المصرى.

فيريرا يرفض إجراء تغييرات فى تشكيلة الزمالك أمام المصرى

رفض البرتغالى فيريرا المدير الفنى للزمالك إجراء بعض التغييرات فى تشكيلة فريقه التى ستواجه، مساء اليوم، نظيره المصرى البورسعيدى فى الجولة السادسة عشر للدورى.

اتحاد الكرة يستقر على تعيين مدرب وطنى للمنتخب الأولمبى

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على تعيين مدير فنى وطنى لمنتخب مصر الأولمبى فى المرحلة المقبلة، خلفا لشوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى الذى تم توجيه الشكر له مؤخرا.

استمرار غياب أحمد عبد القادر عن الأهلى أمام سيراميكا

كشف مصدر داخل النادى الأهلى أن موقف أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأحمر من اللحاق بقائمة مباراة فريقه ضد سيراميكا يوم السبت المقبل لا يزال غامضا، فى ظل شكواه من الإصابة فى الكتف. المقاصة يفتقد جهود 4 لاعبين أمام فيوتشر يفتقد فريق المقاصة جهود الرباعى سيرجى إيريك ومحمود عقل وعلى المصرى وجون إفيرى خلال مباراته ضد فيوتشر غدا الجمعة، فى ختام الدور الأول لبطولة الدورى المصرى بسبب الإصابة.

اتحاد الكرة يصرف مستحقات الحكام قبل العيد

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة صرف المستحقات المتأخرة لجميع الحكام قبل إجازة عيد الفطر المبارك، من منطلق دعم قضاة الملاعب ماديا وتوفير عوامل النجاح لمنظومة التحكيم.

تعيين مدرب عام مطلب أساسى بالأهلى بعد تراجع الأداء مع موسيمانى

بدأت لجنة التخطيط فى الأهلى برئاسة محسن صالح التفكير جديا فى الاستعانة بمدرب عام فى الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى، من أجل معاونة المدرب الجنوب أفريقى فى بعض المهام الفنية داخل الفريق الأحمر، بعدما شهدت الفترة الأخيرة تراجعا فى مستوى الأهلى خاصة فى الدورى بعد فقدان 5 نقاط من مباراتين متتاليتين والتفريط فى قمة المسابقة لصالح غريمه الزمالك.