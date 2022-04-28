شكرا لقرائتكم خبر عن نوستالجيا النجوم .. محمود عاشور: شخصية فطوطة أثرت فى كل من تابعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوستالجيا هى الحنين إلى الماضى والذى يعيدنا للوراء، والحب الشديد للعصور الماضية بشخصياتها وأحداثها، مع تذكر التفاصيل التى تؤثر فينا بالإيجاب أو السلب.

نجم اليوم فى نوستالجيا اليوم هو محمود عاشور الحكم الدولى لكرة القدم .

قال الحكم الدولى محمود عاشور أن أكثر شخصية رمضانية كان يحبها و يتابعها وهو صغير هى شخصية فطوطة التى جسدها سمير غانم، وأضاف عاشور أن الراحل سميرغانم استطاع أن يجسد الشخصية بطريقة مختلفة، أثرت فىكل من تابعها .