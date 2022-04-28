شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يحشد 22 لاعبا لمواجهة فيوتشر بختام الدور الأول للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق حجاج المدير الفني للمقاصة قائمة فريقه استعدادا لمباراته ضد فيوتشر غدا الجمعة في ختام منافسات الدور الأول لبطولة الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت تواجد 22 لاعبا.

وضمت قائمة المقاصة كلا من محمد مجدي، أحمد طارق سليمان، أحمد منعم، خالد صلاح، أحمد صبيحة، عبد الرحمن الزين، علي فتحي، محمود عادل، كريم عرفات، إسلام زيادة، أحمد رأفت، محمد ليلة، مصطفى صاصا، محمد عادل أمو، محمود فهمي، هشام حافظ، سعيد الونش، محمود عماد، زياد أشرف، محمد كمال، رشيد أحمد وأتولي جوزيف.

ويفتقد فريق المقاصة جهود الرباعي سيرجي ايريك ومحمود عقل وعلي المصري وجون افيري عن مباراته ضد فيوتشر غدا الجمعة في ختام الدور الأول لبطولة الدوري المصري بسبب الإصابة.

ويغيب علي المصري للإصابة بنزلة برد وسيرجي ايريك ومحمود عقل للإصابة بشد في العضلة الخلفية بينما يعاني جون افيري من عدم الجاهزية الفنية بسبب عودته من بلاده مؤخرا.