شكرا لقرائتكم خبر عن ربيعة ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية بعد مباراة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم رامي ربيعة مدافع الأهلي في تدريبات فريقه الجماعية عقب الانتهاء من مباراة فريقه ضد سيراميكا في ختام الدور الأول لبطولة الدوري المصري، بعد إنهاء برنامجه التأهيلي الذي خضع له طوال الفترة الماضية.

ويعاني رامي ربيعة من الإصابة بشد في العضلة الخلفية منذ مشاركته في مباراة منتخب مصر ضد السنغال في ذهاب المرحلة الختامية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويواصلٔ رامي ربيعة، تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل الذي يؤديه بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة السنغال بتصفيات كأس العالم.

وأدى ربيعة فقرات تأهيل بدني على هامش تدريبات الأهلي الجماعية على ملعب مختار التتش بالجزيرة، قبل الانتظام في التدريبات الجماعية لفريقه.

ويستأنف فريق الأهلي تدريباته اليوم الخميس بدون راحة عقب التعادل مع طلائع الجيش بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما أمس استعدادا لمبارته القادمة ضد سيراميكا يوم السبت المقبل بختام الدور الأول للمسابقة المحلية.