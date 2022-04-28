شكرا لقرائتكم خبر عن سحب قرعة كأس مصر للصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت صباح اليوم بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم قرعة كأس مصر لكرة الصالات للموسم الرياضى 2021 -2022.

وأسفرت القرعة على التالى:

وأغلق مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، باب الاشتراك فى بطولة كأس مصر لكرة الصالات، علما بأن رسوم الاشتراك 10 آلاف جنيه.

وأرسل اتحاد الكرة خطابات إلى أندية الإعلاميين والمنيا والإسماعيلى والبنك الأهلى واتحاد الشرطة ووراق الحضر ومركز شباب ميت عقبة والدرب الأحمر والصيد بالدقى والمصرية للاتصالات، ومستقبل وطن ومركز شباب المدينة بالمنيا ومركز شباب أبو السعود وكهرباء القاهرة ودلفى، لإخطارهم بإقامة بطولة كأس مصر لكرة الصالات خلال الموسم الحالى 2021 - 2022.

على صعيد متصل أرسل اتحاد المصرى لكرة القدم خطابا إلى أندية القسم الثانى بشأن بعض الشروط أثناء المباريات، حيث يطالب بجلوس 10 أشخاص فقط على دكة البدلاء لحين انتهاء لقاءات الموسم الحالى وذلك طبقا للائحة.