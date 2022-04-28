شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والمصرى بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقابل فريقا الزمالك والمصرى فى التاسعة والنصف مساء اليوم، فى مواجهة غاية فى الأهمية بالدورى العام، حيث يطمح كل فريق فى الفوز والعودة بالثلاث نقاط.

س: ما موقف الزمالك والمصرى بالجدول قبل المباراة؟

ج: يحتل الزمالك المركز الأول مؤقتا برصيد 35 نقطة من 15 مباراة، حقق الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما، وأحرز لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا، بينما يأتى المصرى فى المركز الـ8 برصيد 19 نقطة جمعها من 13 مباراة، حيث حقق الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 7 مباريات وخسر مباراتين، وأحرز لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين بسبب المشاركة فى الكونفيدرالية الأفريقية.

س: كيف استعد الزمالك للمباراة ؟

ج: سيجرى فيريرا المدير الفنى للأبيض بعض التعديلات الاضطراراية فى تشكيل المباراة بسبب غياب محمود علاء للإيقاف، فيما سيعود للمشاركة كل من اشرف بن شرقى وسيف الجزيرى للمشاركة أساسيا، بعد انتهاء إيقاف بن شرقى، فيما يرغب فيريرا فى منح الفرصة للجزيرى لإراحة عمر السعيد الذى يعانى من إجهاد نتيجة المشاركة أساسيا في المباريات الماضية.

س: ما التشكيل المتوقع للزمالك ؟

من المتوقع أن يدفع فيريرا بتشكيل مكون من: حراسة المرمي : محمد أبو جبل ، خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود الونش – محمد عبد الغني – احمد فتوح ، خط الوسط : طارق حامد – امام عاشور – يوسف أوباما، خط الهجوم : احمد سيد زيزو – اشرف بن شرقي – سيف الدين الجزيري.

س: وماذا عن استعدادات المصرى للمباراة ؟

ج: يدخل النادي المصري المباراة، باحثاً عن استعادة روح الانتصارات ومصالحة الجماهير بعد وداع كأس الكونفدرالية من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة أمام نهضة بركان المغربي في مباراة الإياب بهدف نظيف، ليتأهل الفريق المغربي إلى نصف نهائي البطولة بفارق الهدف الذي سجله خارج أرضه.

ورفع معين الشعباني المدير الفني للمصري، الضغوط عن كاهل اللاعبين بعد وداع الكونفدرالية، مؤكداً أنه فخور بما قدموه في البطولة، ومشيراً إلى أن خروج المصري من الكونفدرالية جاء لأسباب غير رياضية، وشدد الشعباني على أهمية حصد نقاط مباراة الزمالك لمواصلة الانتصارات المحلية بعد الفوز على الأهلي مؤخراً في الدوري، ليواصل الفريق الزحف نحو المربع الذهبي، ويستعيد النادى المصرى جهود الثنائى، إلياس الجلاصي وعمرو موسى، بعد غيابهما عن مباراة نهضة بركان الأخيرة بالكونفدرالية للإيقاف، بينما يغيب عن المباراة هيثم العيوني بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

كما وعد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، لاعبي الفريق، بصرف مكافآت خاصة للفوز على الزمالك في اللقاء المرتقب، وذلك طبقاً للائحة الفريق التي تتضمن صرف مكافآت استثنائية للاعبين والجهاز الفني في حالة الفوز على أي من القطبين سواء الأهلي والزمالك.

ومن المتوقع أن يبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: أحمد مسعود في حراسة المرمى، كريم العراقي وياسر حامد وأحمد علاء وأحمد شديد قناوي في الدفاع، فريد شوقي وعمرو موسى والياس الجلاصي في الوسط ومحمد جريندو وحسن علي وعمرو مرعي في الهجوم.