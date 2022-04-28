شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر منتخب قطر لكرة السلة بالقاهرة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق، غدا الجمعة، معسكر منتخب قطر الأول لكرة السلة، غدا بالقاهرة، والذى يستمر حتى 1 مايو المقبل، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد المصرى على استضافة المعسكر.

من ناحية أخرى ينطلق معسكر المنتخب الأردنى تحت 16 سنة بنات، فى الفترة من 5 إلى 9 مايو القادم، على أن يقام معسكر المنتخب الأول الأردنى من 21 إلى 27 يونيو المقبل.

تأتى إقامة معسكرات قطر والأردن فى مصر، بعد موافقة اتحاد كرة السلة على استضافة المعسكرات من الدول الشقيقة.

يذكر أن منافسات الدور نصف النهائى من بطولة دورى السوبر قد أسفرت عن صعود الأهلى والاتحاد لدور النهائى، المقرر إقامته مايو القادم.