مُستمر حتى 2026.. "ذا أثليتك" تكشف عن تمديد عقد كلوب مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الخميس، عن توقيع المدرب الألماني يورجن كلوب على تمديد تعاقده مع نادي ليفربول لكي يستمر مع الريدز حتى عام 2026.

ويمتد عقد كلوب مع ليفربول حتى عام 2024 ويرغب النادي في تمديد عقده واستمراره داخل قلعة آنفيلد.

ووفقاً لصحيفة "ذا أثليتك" فإن يورجن كلوب وقع بالفعل على تمديد عقده مع ليفربول حتى عام 2026.

وأشارت إلى أنه كان من المتوقع منذ فترة طويلة أن يغادر كلوب، الذي تولى مسؤولية تدريب ليفربول في أكتوبر 2015 لكي يحصل على إجازة بعد موسم 2023-2024.

وأوضحت أنه رغم ذلك إلا أن ليفربول كان واثقاً بشكل كبير من تمديد عقد كلوب وإقناعه بالاستمرار مع الفريق لمدة موسمين إضافيين.

وذكرت الصحيفة ذاتها أن مايك جوردون رئيس مجموعة فينواي الرياضية (مالكة ليفربول) كان حاضراً مساء الأربعاء في مواجهة الريدز ضد فياريال والتي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بنتيجة 2-0 بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضافت: "حضور مايك جوردون في مباراة فياريال كان للمساعدة في إبرام صفقة جديدة مع كلوب، في حضور وكيله مارك كوسيكي أيضًا في ملعب أنفيلد".

وتوج كلوب بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر مع ليفربول في 2019، قبل أن يفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2020.