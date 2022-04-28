بعد 8 أشهر.. هل حافظ موسيماني على قسمه لجماهير الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

خسر الأهلي تحت قيادة المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني 5 نقاط من خلال مباراتين لعبهم في مسابقة دوري WE المصري، ليفشل من جديد في محاولة العودة لصدارة جدول الترتيب.

مع وجود مباراتين في جعبة الأهلي يمتلك 32 نقطة في المركز الثاني، فيما يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 35 نقطة.

ما زال لدى موسيماني الفرصة من أجل العودة لصدارة الدوري لكن هل بالفعل استطاع أن ينفذ وعوده بعد 8 أشهر من تصريحاته في مؤتمر خسارة دوري 2020-2021؟

هناك نرصد أبرز تصريحات موسيماني:

- أنا دفعت المصاريف المدرسية، وصلت ساذج ولا أعرف ماذا يحدث، ولم أكن أفهم الدوري، ولا أفهم ثقافة اللاعبين، ولا حتى الجزء الديني، ولم أفهم الكثير من الأشياء.

- لقد أتيت فقط من كرة القدم، لكني أدركت أن الأمر أكثر من كرة القدم، فارتكتب الكثير من الأخطاء لأنني كنت جاهل بهذه الأمور، مثل الطفل الصغير الذي يعبر الشارع.

- أنا أتفهم روح النادي الأهلي الراغب في الفوز بكل شيء، ومن 6 مسابقات لعبنا عليهم حققنا 5.

- نحن نلعب كل 3 أيام والمنافس حصل على راحة لمدة شهر، لقد ذهبنا لكينشاسا، وتونس، وبريتوريا وقطر مرتين، و6 لاعبين توجهوا إلى دورة الألعاب الأولمبية، بجانب سفر اللاعبين مع المنتخب لكينيا وتوجو.

- أقسم بالله أن نكون فريق أفضل في الموسم المقبل، أكون أكثر ذكاء وفهم للدوري مع إضافة لاعبين جديد لتقوية الفريق.

الصفقات الجديدة

نفذ الأهلي مطالب موسيماني بخصوص تدعيم الفريق عن طريق التعاقد مع بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي، حسام حسن من سموحة، لويس ميكيسوني من سيمبا، وكريم فؤاد.

بجانب ذلك استعاد الأهلي محمد عبد المنعم المدافع الذي ظهر بشكل جيد في الإعارة لسموحة ثم فيوتشر، وأحمد عبد القادر.

ماذا حدث في موسم 2021-2022؟

مضى الأهلي بشكل طيب في مباريات الدوري بداية الموسم، حتى جاء التعادل الذي تعرض له الفريق أمام فيوتشر بعدما كان متقدما بنتيجة 1-0، ثم جاء التعادل في صالح الفريق الصاعد حديثا.

لكن مجددا في وسط زحام المشاركة والتركيز بدوري أبطال إفريقيا خسر الأهلي مباراة بيراميدز قبل اللعب في الذهاب أمام الرجاء البيضاوي المغربي، ورغم تأجيل مباريات للفريق تعادل أمام طلائع الجيش عقب لقاء العودة في ربع نهائي الأبطال.