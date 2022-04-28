جالاتا سراي وبشكتاش يخططان لضم النني في الميركاتو الصيفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

بات الدولي المصري محمد النني لاعب وسط نادي آرسنال الإنجليزي هدفًا للأندية التركية والتي تسعى لتدعيم صفوفها في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

النني ليس غريباً على الدوري التركي، حيث يمتلك تجربة في موسم 2019-2020 بعدما خرج للإعارة إلى بشكتاش، وخاض 27 مباراة في المسابقة، وسجل هدفًا واحدًا وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

ووفقاً لصحيفة "a spor" التركية فإن جالاتا سراي وبشكتاش يحاولان تدعيم صفوفهما في الميركاتو الصيفي استعداداً للموسم المقبل.

وأضافت أن الخصمان اللدودان يخططان لضم النجم المصري لتشكيلة للموسم الجديد، حيث يرغبان في التعاقد معه خاصة وأن عقده سينتهي في نهاية الموسم الحالي (صيف 2022".

وأشارت إلى أن جالاتا سراي يضع النني ضمن قائمة مكونة من 6 لاعبين من أجل تدعيم صفوفه، فهو المرشح الأبرز من أجل إعادة لاعب آرسنال إلى الدوري التركي.

وسبق وأن أكد محمد النني على أنه لن يفكر في الرحيل عن آرسنال، إذا أراد الفريق اللندني بقاؤه في صفوف الجانرز.

وصرح اللاعب: "إذا قال أرسنال "نريدك" لن أفكر في الرحيل، إنهم عائلتي منذ ست سنوات، وأنا أحب هذا النادي".

ويضم جالاتا سراي بين صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد والذي سجل 6 أهداف مع الفريق هذا الموسم بالمسابقة المحلية.