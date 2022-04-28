مدرب سيراميكا: تعثر الأهلي يُزيد من صعوبة مواجهتنا.. وهذا موقف صالح جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أكد هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا على صعوبة المواجهة القادمة ضد الأهلي والمقرر إقامتها، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ17 بمسابقة الدوري الممتاز.

وقال شعبان في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت أف أم": "مواجهة الأهلي أصبحت أكثر صعوبة بعدما فقد 5 نقاط بالخسارة أمام المصري والتعادل مع طلائع الجيش".

وأضاف: "نعلم جيداً صعوبة المباراة وقوتها ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي".

وأكمل: "صالح جمعة أصبح جاهزاً للتواجد في قائمة مباراة الأهلي، اللاعب انتظم في التدريبات منذ أسبوعين وقريب جداً من المشاركة".

وعن الفوز على بيراميدز، أمس الأربعاء، أكد مدرب سيراميكا، قائلاً: "كنا بحاجة لهذا الانتصار خاصة بعد النتائج السلبية التي حققناها في المباريات الماضية".

وتابع: "تعرضنا لأخطاء تحكيمية في الفترة الماضية وتسبب هذا في فقدان العديد من النقاط، كما أننا واجهنا سوء حظ في اللقاءات الأخيرة بالدوري".

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة وله ثلاث لقاءات مؤجلة، بينما يقع سيراميكا في المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة.