رايولا عن شائعة وفاته: قتلوني مرة ثانية بعد 4 شهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

نفى مينو رايولا وكيل أعمال اللاعبين الشهير، الأنباء التي ترددت عن وفاته بعد انتشار عدة تقارير عن حالته الصحية.

وقال رايولا عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" :"لقد قتلوني مرة ثانية بعد أربعة شهور".

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية وعدة صحف أخرى أكدت على وفاة رايولا بعد صراع مع المرض. (طالع التفاصيل)

ويعتبر رايولا وكيلاً لعدد من النجوم مثل إيرلينج هالاند وبول بوجبا وزلاتان إبراهيموفيتش.

ويُعد هالاند الصفقة المنتظرة في الصيف المقبل في ظل ارتباط الهداف النرويجي بكبار أندية القارة العجوز والتي تصارع للفوز بخدماته.