وفاة مينو رايولا وكيل اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، وفاة وكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا، بعد نقله لاحدى المستشفيات مؤخرًا.

ونقلت صحيفة "ميندو ديبورتيفو" الإسبانية، خبر وفاة وكيل اللاعبين الشهير عن عمر يناهز 54 عامًا بعد صراعًا مع المرض.

وأشارت الصحيفة، إلى أن رايولا تعرض للمرض منذ يناير الماضي ليدخل إحدى المستشفيات في مدينة ميلانو ليخضع لعملية جراحية بعد ذلك.

وأوضحت الصحيفة، أن هناك ارتباكًا حول مستقبل لعدد من نجوم كرة القدم مثل إيرلينج هالاند والذي ارتبط بالانتقال لريال مدريد ومانشستر سيتي وبرشلونة، وأيضًا الوضع مماثل عند بول بوجبا الذي سيرحل عن مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي.

جدير بالذكر أن رايولا يعتبر وكيلاً أيضًا للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الحالي.