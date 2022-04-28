كرة يد.. موعد والقناة الناقلة لقمة دوري السوبر بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

قمة جديدة في كرة اليد بين الأهلي والزمالك، في ختام بطولة سوبر دوري المحترفين، حيث ستقام هذه الموقعة في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتشهد هذه البطولة مشاركة أربعة فرق وهم: الزمالك والأهلي وهليوبوليس وسبورتنج.

وبدأت البطولة أمس الأول بفوز الأهلي على هليوبوليس في المقابل فاز الزمالك على سبورتنج.

وواصل الأهلي والزمالك انتصاراتهما بالفوز على سبورتنج وهيليوبوليس على الترتيب.

ومن المقرر أن تنقل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2".

وكان الاتحاد المصري لكرة اليد أصدر بيانًا كشف من خلاله أسباب اختيار الأهلي والزمالك وسبورتنج وهليوبوليس للمشاركة في البطولة.

وجاء بيان اتحاد اليد كالتالي:

نود الإفادة بأن الاتحاد المصري لكرة اليد بصدد تنظيم بطولة السوبر المصري قبل بدء منافسات الموسم الرياضي (2022 - 2023) ويشارك فيها ثلاثة فرق الحاصلة على:

بطل دوري المحترفين موسم (2021 - 2022)

بطل كأس مصر موسم (2021 - 2022)

بطل سوبر دوري المحترفين موسم (2021 - 2022)

في حالة حصول بطل الدوري أو بطل الكأس على بطولة سوبر دوري المحترفين يشارك بدلاً منه بطل السوبر المصري الفريق الحاصل على المركز الثاني لبطولة دوري المحترفين موسم (2021 - 2022).