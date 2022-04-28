أكرم توفيق يعود اليوم إلي القاهرة لاستكمال برنامج علاجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

يعود أكرم توفيق لاعب الأهلي، إلى القاهرة مساء اليوم الخميس، قادما من الدوحة لاستكمال برنامج التأهيل الذي يخضع له منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويؤدي أكرم توفيق وبشكل منتظم برنامج التأهيل في العاصمة القطرية الدوحة، وسيتواجد في القاهرة لاستكمال البرنامج.

وكشف طبيب الأهلي احمد ابو عبلة في وقت سابق عن أن هناك تواصل مستمر مع الطبيب الذي أجرى للاعب الجراحة للاطمئنان على حالته أولا بأول.

وتعرض أكرم للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة مصر ونيجيريا بافتتاحية مباريات الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة في الكاميرون.