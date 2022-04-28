الزمالك يعود للقمة.. ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع الطلائع.. وقائمة الهدافين

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تعادل فريقي الأهلي وطلائع الجيش سلبيا، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ16 من عمر بطولة الدوري المصري، على ملعب الأهلي وي السلام.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 32 في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر برصيد 35 نقطة، فيما ارتفع رصيد الطلائع للنقطة 19 في المركز الـ11.

وسيواجه الزمالك، نظيره الليلة، في إطار الجولة ذاتها.

وجاء ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي كالتالي:

1- الزمالك 35 نقطة من 15 مباراة

2- الأهلي 32 نقطة من 13 مباراة

3- بيراميدز 29 نقطة من 14 مباراة

4- سموحة 26 نقطة من 15 مباراة

5- فيوتشر 25 نقطة من 15 مباراة

6- البنك الأهلي 22 نقطة

7- فاركو 22 نقطة

8- غزل المحلة 20 نقطة

9- المصري البورسعيدي 19 نقطة

10- إنبي 19 نقطة

11- طلائع الجيش 19 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا 17 نقطة

13- الجونة 17 نقطة

14- الاتحاد السكندري 16 نقطة

15- المقاولون العرب 13 نقطة

16- الإسماعيلي 11 نقطة

17- مصر المقاصة 10 نقاط

18- ايسترن كومباني 10 نقاط

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

لازال أحمد سيد زيزو يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري المصري، ويطارده بقوة مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري بعد عودته مؤخرا من الإصابة.

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك

1- أحمد سيد زيزو «لاعب الزمالك» 9 أهداف

2- جوب مابولولو «لاعب الاتحاد السكندري» 7 أهداف

3- محمد هلال «البنك الأهلي» 6 أهداف

4- مروان حمدي «لاعب سموحة» 6 أهداف

5- جون أوكويي إيبوكا «لاعب إنبي» 6 أهداف

6- محمد شريف «لاعب الأهلي» 5 أهداف

7- إبراهيم عادل «لاعب بيراميدز» 5 أهداف

8- بيرسي تاو «لاعب الأهلي» 5 أهداف

9- محمود وادي «لاعب بيراميدز» 5 أهداف

10- خالد قمر «لاعب الجونة» 5 أهداف