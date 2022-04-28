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جدول مواعيد مباريات اليوم .. والقنوات الناقلة.. الزمالك والمصري ومانشستر يونايتد وتشيلسي

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الشارقة - اميمة ياسر - يأتي جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 28-4-2022 والقنوات الناقلة لها، حيث تقام مباراتين في نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي، أبرزها مباراة فريقي وست هام يونايتد الإنجليزي وآينتراخت فرانكفورت الألماني.

كما تقام مباراة في الممتاز، والتي تجمع فريق الزمالك أمام المصري، بالإضافة لعدة مواجهات في دوري أبطال آسيا.

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 28-4-2022 والقنوات الناقلة، كما يلي:

مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة


الزمالك X المصري – الساعة 9:30 مساء على قناة على قناة ON Time Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة


لايبزيج X جلاسكو رينجرز – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1

وست هام X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي 

ليستر سيتي X روما – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

فينورد X مارسيليا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 2

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة


مانشستر يونايتد X – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا


يوكوهاما إف مارينوس X هوانج آنه جيا لاي – الساعة 1 ظهرا

سيدني X جيونبك – الساعة 4 مساء

تشيانجراي يونايتد X كيتشي – الساعة 4 مساء

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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