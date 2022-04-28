شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون يرفعون شعار "إحنا نسايب".. أحمد خيرى يتزوج شقيقة نجم الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يتوقف دور الرياضة على المنافسة والصراع فقط، بل يمتد دورها لترسيخ قيم إيجابية وصحية بين اللاعبين والجماهير أيضاً، وأحياناً يمتد دورها لبناء علاقات أسرية مميزة سواء بين أبناء اللعبة الواحدة أو الألعاب المختلفة.

علاقة نسب جمعت بين أحمد خيرى لاعب النادى الإسماعيلى، والذى تزوج بشقيقة إبراهيم يحيى نجم الدراويش الأسبق.

شهد موسم (2005 - 2006) صعود أحمد خيرى للفريق الأول بالإسماعيلى، وقتها كان عمره 18 عامًا، وكان يقود "الدراويش" المدرب الألمانى ثيو بوكير الذى عرف النجاح مع القلعة الصفراء ربما ليس بالبطولات لكن بالكرة الجميلة التى حققها خلال رحلته فى المدينة الساحلية.

عام 2009 ورغم أن خيرى لم يحقق بطولة الدورى إلا أنه على الصعيد الفردى استطاع أن يكون ضمن كتيبة المدرب حسن شحاتة بعدما اختاره ليكون ضمن الأسماء المتواجدة فى منتخب مصر.

وبعد فشل مفاوضات التجديد مع الإسماعيلى، دخل النادى الأهلى فى مفاوضات مع خيرى، حيث حاول القطبين في موسم (2013 - 2014) الحصول على خدمات أحمد خيرى.

مسيرة لم تكن متوقعة لخيرى مع الأهلى، حيث عانى كثيرًا من سلسلة إصابات ضربته، الأمر الذى منعه من مواصلة التألق مثلما كان عليه مع الدراويش، وعلى الرغم من ذلك إلا أن لاعب الوسط المدافع استطاع أن يحقق بطولتين وهما الدورى بجانب الكونفدرالية الأفريقية.