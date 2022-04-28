شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الاتحاد يغيب عن الفريق 3 أشهر.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التى خضع لها مدافع الاتحاد السكندرى محمد عبد السلام إصابته بمزق فى العضلة الضامة، وعضلات البطن وهى نفس الإصابة التى تعرض لها أحمد حجازى مدافع المنتخب الوطني، وسيغيب عبد السلام مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ما بين الراحة والجلسات.

ويصادف اللاعب محمد عبد السلام سوء حظ كبير مع الاتحاد السكندرى، حيث أصيب عبد السلام مع بداية الموسم وابتعد عن حسابات حسام حسن المدير الفنى السابق للفريق، وتعتبر مباراة المقاولون العرب الماضية هى الأولى التى يشارك فيها اللاعب مع عماد النحاس.

ويسعى عماد النحاس المدير الفنى للاتحاد السكندرى، لإيجاد حل للأزمات الدفاعية التى تواجه الفريق والتى تكلفة العديد من الأهداف خلال المباريات.

من ناحية أخرى ارتقى أجوستينيو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى لوصافة هدافى الدورى المصرى بعدما وقع على سابع أهدافه هذا الموسم في مرمى المقاولون العرب، ليقلص الفارق مع أحمد سيد زيزو متصدر قائمة الهدافين إلى هدفين فقط.

جاء هدف الاتحاد السكندري بعد كرة عرضية من صبري رحيل من جهة اليسار أبعدها حسن الشامي بشكل خاطئ فوصلت إلى أجوستينيو مابولولو المتمركز على حدود منطقة الـ 6 ياردات فسدد الأخير كرة قوية سكنت يمين المرمى.