شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: إصابة السولية غير مقلقة.. والفحص الطبى يحدد موقفه من مباراة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادى الأهلى أن إصابة عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأحمر غير مقلقة، بعدما تعرض للإصابة بشد خفيف فى العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه ضد طلائع الجيش، التى انتهت بالتعادل ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

وأكد المصدر أن الجهاز الطبى للأهلى فضل استبدال السولية من مباراة الطلائع خشية من تفاقم الإصابة، لاسيما أن اللاعب اشتكى من حالة إجهاد قبل المباراة وفضل إراحته حتى لا يغيب عن الأهلي لفترة طويلة.

وشدد المصدر أن السولية سيخضع لفحص طبى على هامش مران الأهلى، اليوم الخميس، لتحديد موقفه من نزول التدريبات الجماعية أو خضوعه لبرنامج علاجى لحين التعافى من الإصابة، مشيرا إلى أن فرص لحاق اللاعب بمباراة سيراميكا لا تزال غامضة وسيتحدد موقفه النهائى اليوم الخميس أو غدا الجمعة.