شكرا لقرائتكم خبر عن الأرقام تدعمه.. زيزو الورقة الرابحة للزمالك أمام المصرى البورسعيدى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الزمالك الورقة الرابحة للفريق الأبيض خلال مبارياته الأخيرة نظرا لثبات مستواه وقوة تسديداته وإحرازه للعديد من الأهداف المؤثرة.

ويلتقى الزمالك مع المصرى فى التاسعة والنصف مساء اليوم باستاد برج العرب ضمن فعاليات الجولة السادسة عشر للدورى.

ويحتل زيزو صدارة هدافى الدورى برصيد 9 أهداف، وبفارق هدفين عن الأنجولى مابولو مهاجم الاتحاد السكندرى.

ويعول البرتغالى جيسوالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك كثيرا على زيزو فى إنهاء مباراة اليوم عن طريق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أو صناعة إحدى الفرص لبعض المهاجمين لتحقيق الثلاث نقاط.

ويعيش زيزو فترة من التوهج الكروى مع الزمالك خلال الفترة الحالية بعدما شارك مع المنتخب الوطنى بكأس الأمم الأفريقية وظهر بشكل جيد، بالإضافة إلى مساهمته بشكل كبير فى تحقيق فريقه للعديد من الانتصارات.