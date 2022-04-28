شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. عماد فاروق نجم الطائرة: نجمى المفضل فيدرير وبحب محمد عبده والأطرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب عماد الدين فاروق نجم الكرة الطائرة السابق بالأهلى.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

قراءة القرآن والفنون وخاصة الأدب الإنجليزى والروسى.

بتدخل المطبخ ؟

لأ بصراحة.

إيه الأكلة التى تتميز فيها ؟

مفيش للأسف.

من نجمك المفضل ؟

روجر فيدرير.

من مطربك المفضل ؟

محمد عبده وفريد الأطرش.

لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون إيه ؟

رجل أعمال وحققت حلمى.

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله ؟

أنتونى كوين.

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال ؟

الكاجوال.