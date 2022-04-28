شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحدد بطل سوبر اليد بين الأهلى والزمالك حال تعادلهما الليلة؟ اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الجماهير المتابعة لكرة اليد المواجهة المرتقبة بين القطبين الأهلى والزمالك فى ختام بطولة سوبر رجال كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر الليلة.

و أعلنت لجنة المسابقات كيفية تحديد البطل حال تعادل الفريقين فى مباراة الليلة، حيث تم الإتفاق بين القطبين وبموافقة مسئولى الاتحاد على تطبيق قاعدة الاتحاد الدولى 2:2 واللجوء لأشواط إضافية وحال استمرار التعادل يتم اللجوء إلى رميات الـ7 أمتار، نظرا لضيق الوقت واستعداد الفريقين للسفر إلى النيجر لخوض السوبر الأفريقى والكؤوس الأفريقية.

ونجح فريقا الأهلى والزمالك فى الفوز على سبورتنج وهليوبوليس فى هذه الدورة المجمعة قبل أن يلتقيا اليوم.

وكشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن إقامة الدورة المجمعة لتحديد بطل سوبر الرجال لموسم 2021/200 بدون جمهور.

وقال عبد المنعم، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن الحضور يقتصر على أعضاء مجلس إدارة الأندية المتبارية فقط والأجهزة الفنية والإدارية لكل فريق.

وتنطلق، اليوم، المرحلة النهائية من بطولة دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022، وتستمر لمدة 3 أيام على صالة سيتى كلوب السلام.

وتأهل إلى المربع الذهبى فرق سيدات الأهلى والزمالك وسبورتنج والشمس لتحديد بطل هذا الموسم.

من ناحية أخرى يستضيف نادى سيتى كلوب كفر الشيخ نهائى كأس مصر لشباب كرة اليد بين البنك الأهلى مع الطيران لتحديد البطل، وسبورتنج مع الزمالك لتحديد صاحب المركز الثالث، وذلك يوم 3 مايو المقبل.