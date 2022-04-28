أكرم توفيق يعود إلى القاهرة لاستكمال التأهيل من الصليبى.. صور

القاهرة - سامية سيد - نشر أكرم توفيق لاعب النادى الأهلى صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام خلال تواجده بالمطار، قبل انطلاق رحلة عودته من قطر إلى القاهرة، لاستكمال برنامجه التأهيلى فى رحلة التعافى من الرباط الصليبى.

وزف الدكتور محمد وفائى، أخصائى العلاج الطبيعى بالنادى الأهلى، والذى سافر إلى قطر برفقة عمار حمدى لاعب الفريق لبدء برنامجه التأهيلى للتعافى من الرباط الصليبى هناك، بشرى سعيدة للجهاز الطبى والفنى بالقلعة الحمراء بشأن أكرم توفيق نجم الفريق.

وأخطر محمد وفائى جهاز الأهلى بوجود مؤشرات هائلة فى برنامج تأهيل أكرم توفيق تؤكد اقتراب عودة اللاعب للملاعب، إذا أنهى برنامجه التأهيلى بنفس معدلات النجاح التى يسير عليها حالياً، حيث ينفذ أكرم توفيق البرنامج المخصص له بدقة شديدة، كما يحرص على الالتزام بمواعيد نومه وبرنامجه الغذائى باحترافية شديدة، وهو ما أثلج صدر مسئولى المارد الأحمر لاسيما أن اللاعب أحد أهم القطع الأساسية فى تشكيل الأهلى.

وكان أكرم توفيق قد تعرض لإصابة بقطع فى الرباط الصليبى خلال مباراة المنتخب الوطنى أمام نيجيريا فى كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت مؤخرا فى الكاميرون.

وساهم أكرم توفيق مع المنتخب الأولمبى فى التتويج بلقب أمم أفريقيا والتأهل إلى أولمبياد طوكيو، وكذلك مساهمته مع الأهلى فى التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقى، وفى صعود المنتخب الأول لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.