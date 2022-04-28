الامارات | رسميا..الأندية المتأهلة إلى دور ال16 من دوري أبطال آسيا وجدول المباريات

شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا..الأندية المتأهلة إلى دور ال16 من دوري أبطال آسيا وجدول المباريات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتمل عقد الفرق الثمانية المتأهلة إلى دور ال16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم عن منطقة غرب اسيا، وذلك في ختام دور المجموعات الذي استضافته السعودية بالفترة من 7 حتى 27 ابريل الجاري.

وتأهلت ثلاثة اندية سعودية هي الهلال السعودي والشباب والفيصلي، وناديان من قطر هما الريان والدحيل بالاضافة إلى شباب الأهلي الإماراتي، وناساف كاراشي الأوزبكي، وفولاد خوزستان الإيراني.

وتقام مباريات دور ال16 لمنطقة غرب اسيا يومي 3 و4 فبراير 2023 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وبنظام التجمع في مكان واحد، على ان يلتقي الفائزون الاربعة يوم 7 فبراير في ربع النهائي ثم يوم 10 منه في الدور نصف النهائي.

والفائز في الدور نصف النهائي سيحدد المتأهل الى النهائي لملاقاة الطرف الاخر من شرق آسيا يومي 19 و26 فبراير بنظام الذهاب والاياب لتحديد بطل آسيا.

جدول مباريات دور ال16 لمنطقة غرب أسيا

الهلال × شباب الأهلي

الشباب × ناساف

الدحيل × الريان

الفيصلي × فولاد



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news