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الامارات | نادي برشلونة محروم من اللعب على "كامب نو" موسما كاملا

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حميد نعمان - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن نادي محروم من اللعب على "كامب نو" موسما كاملا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت صحيفة "أس" الإسبانية أن نادي برشلونة يستعد لخوص موسم كامل خارج ملعبه التاريخي "كامب نو" في إقليم كاتالونيا بإسبانيا. وذكرت أن السبب وراء ذلك يعود إلى خطة النادي لإعادة تجديد الملعب ليظهر بحلة جديدة وعصرية. وأشارت إلى أن برشلونة حصل على الترخيص اللازم من بلدية المدينة، على أن تبدأ عمليات التخطيط يونيو المقبل، ومن المتوقع أن لا يلعب الفريق على "كامب نو" طوال الموسم بعد المقبل، 2023 - 2024.

وسيضطر إلى اللعب على الملعب الأولمبي في المدينة (لويس كامباني). وتشمل عمليات التجديد المركز الرياضي، والعديد من مرافق الملعب، بجانب المرافق الخارجية أيضا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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