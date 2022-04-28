شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يصرف 10 آلاف جنيه مكافأة الفوز على المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرف مجلس إدارة نادى سموحة 10 آلاف جنية مكافأة الفوز الأخير على المقاصة، لتحفيز اللاعبين على تحقيق النتائج الإيجابية والتواجد ضمن الكبار بالمربع الذهبى لجدول الدورى.

ويدخل، اليوم، سموحة معسكرا مغلق فى الخامسة عصرا ويضم 20 لاعبا استعدادا لمباراة الغد أمام فاركو، والمقرر لها التاسعة مساء على استاد الإسكندرية ضمن ختام مباريات الدور الأول، ويتبقى مباراة وحيدة مؤجلة لسموحة أمام بيراميدز.

وقال أحمد سامى جميع المباريات لن تكون سهلة خاصة أمام فرق الصراع على الهبوط ومباراة فاركو ستكون قوية وذلك لرغبه كل فريق فى تحقيق الفوز.

واكتملت القوة الضاربة لسموحة استعداد للمباراة باستثناء غياب محمود حليمو الذى أجرى جراحة الصليبى.

وطالب سامى اللاعبين بالأداء الرجولى أمام فاركو للحفاظ على المركز الرابع.

وحضر التدريب الأخير وليد عرفات رئيس النادى والذى وجه التحية للاعبين على الروح العالية، والإصرار على تحقيق الفوز أمام المقاصة وطالبهم بتحقيق الثلاث نقاط أمام فاركو.