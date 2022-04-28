شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يبدأ معالجة أخطاء لاعبيه بمباراة الطلائع قبل موقعة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ ببيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراتهم ضد طلائع الجيش أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى، لتفادى تكرارها فى المباريات القادمة.

ويخشى الجهاز الفنى للأهلى من تكرار أزمة إهدار الفرص فى مباراتيه المقبلتين ضد وفاق سطيف الجزائرى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، خاصة مباراة الذهاب بالقاهرة يوم 7 مايو المقبل على استاد الأهلى والسلام.

ويعكف موسيمانى على معالجة أخطاء الخط الأمامى للأهلى فى ظل إهدار العديد من الفرص، وهو ما حدث من بيرسى تاو، الذى أهدر فرصتين محققتين أمام مرمى الطلائع وطاهر محمد وصلاح محسن وكان لكل منهما فرصة محققة أمام مرمى الفريق المنافس.

ويستأنف فريق الأهلي تدريباته اليوم الخميس بدون راحة عقب التعادل مع طلائع الجيش بدون أهداف فى المباراة التى جمعتهما أمس استعدادا لمبارته القادمة ضد سيراميكا يوم السبت المقبل بختام الدور الأول للمسابقة المحلية.