شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم معين الشعبانى فى 5 مواجهات أمام الزمالك قبل موقعة الليلة؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل النادى المصرى بقيادة معين الشعبانى، تحدياً قوياً عندما يصطدم بنادى الزمالك فى التاسعة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويمتلك معين الشعباني مدرب الفريق البورسعيدى تاريخاً حافلاً في مواجهات الزمالك، حيث التقى التونسي بالفريق الأبيض في 5 مواجهات سابقة عندما كان مديراً فنياً للترجي التونسي.

وجاءت مواجهات الشعباني أمام الزمالك كالتالي:



معين الشعباني

التقى الشعباني مع الزمالك في: 5 مباريات

فاز الشعباني في: 3 مباريات

خسر الشعباني أمام الزمالك في: مباراتين

ـ نهائي السوبر الأفريقي 2020: خسر الترجي 3/1

ـ ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020

خسر الترجي في الذهاب: 3/1

فاز الترجي في مباراة العودة: 1/0

ـ دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2021

خسر الزمالك من الترجي في تونس: 3/1

خسر الزمالك من الترجي في القاهرة: 1/0

ويحتل المصرى المركز السابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 19 نقطة بعدما فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى.