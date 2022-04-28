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شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم معين الشعبانى فى 5 مواجهات أمام الزمالك قبل موقعة الليلة؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
ويمتلك معين الشعباني مدرب الفريق البورسعيدى تاريخاً حافلاً في مواجهات الزمالك، حيث التقى التونسي بالفريق الأبيض في 5 مواجهات سابقة عندما كان مديراً فنياً للترجي التونسي.
وجاءت مواجهات الشعباني أمام الزمالك كالتالي:
معين الشعباني
التقى الشعباني مع الزمالك في: 5 مباريات
فاز الشعباني في: 3 مباريات
خسر الشعباني أمام الزمالك في: مباراتين
ـ نهائي السوبر الأفريقي 2020: خسر الترجي 3/1
ـ ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020
خسر الترجي في الذهاب: 3/1
فاز الترجي في مباراة العودة: 1/0
ـ دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2021
خسر الزمالك من الترجي في تونس: 3/1
خسر الزمالك من الترجي في القاهرة: 1/0
ويحتل المصرى المركز السابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 19 نقطة بعدما فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى.