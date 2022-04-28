شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى: وصول الأهلى لنصف نهائى أفريقيا طبيعى وننتظر اللقب الـ11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هانى رمزى نجم الأهلى السابق، فى تصريحات خاصة لبرنامج من الآخر مع محمد شبانة عبر إذاعة شعبى إف إم، أنه من الطبيعى وصول النادى الأهلى للدور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف أن الأهلى استطاع عبر تاريخه الوصول لمدة 18 سنة للدور نصف النهائى، مؤكداً ثقته فى فريق الأهلى ولاعبيه فى التتويج باللقب الـ11 هذه النسخة وللمرة الثالثة على التوالى.

وعن تولى إيهاب جلال قيادة المنتخب الوطنى خلفًا لكارلوس كيروش قال: "كل التوفيق لإيهاب جلال مع منتخب مصر، ومنذ توليه المسئولية كلنا خلفه هو مدرب جيد ويجب دعمه وتشجيعه ونعطى له دفعة إيجابية من أجل المنتخب، لأن نجاحه من نجاح المنتخب وما يهمنا هو المنتخب".

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة سيراميكا يوم السبت المقبل فى ختام الدور الأول لبطولة الدورى المصرى، قبل غلق ملف بطولة الدورى وبدء التحضير لمباراتيه ضد وفاق سطيف الجزائرى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويستأنف فريق الأهلى تدريباته اليوم الخميس بدون راحة عقب التعادل مع طلائع الجيش بدون أهداف فى المباراة التى جمعتهما أمس استعدادا لمبارته المقبلة ضد سيراميكا يوم السبت المقبل بختام الدور الأول للمسابقة المحلية.