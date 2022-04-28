شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يفتقد جهود 4 لاعبين أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق المقاصة جهود الرباعى سيرجى إيريك ومحمود عقل وعلى المصرى وجون إفيرى خلال مباراته ضد فيوتشر غدا الجمعة، فى ختام الدور الأول لبطولة الدورى المصرى بسبب الإصابة.

ويغيب على المصرى للإصابة بنزلة برد وسيرجى إيريك ومحمود عقل للإصابة بشد فى العضلة الخلفية بينما يعانى جون إفيري من عدم الجاهزية الفنية بسبب عودته من بلاده مؤخرا.

ويبحث فريق المقاصة عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام فيوتشر للهروب من منطقة الهبوط إلى دورى الدرجة الثانية بعدما تراجع للمركز الـ17 فى جدول الدورى عقب الخسارة الأخيرة من سموحة.

وأعلن اللواء عمرو هويدى، رئيس نادى المقاصة، تعيين طارق حجاج مديرا فنيا للفريق الفيومى، حتى نهاية الموسم الحالى، خلفا لتامر مصطفى الذى رحل لتولى القيادة الفنية لفريق الجونة، بعدما تولى المهمة بشكل مؤقت فى مباراة المقاصة أمس الاثنين ضد سموحة بالجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى.

ونفى عمرو هويدى، فى تصريحات خاصة، ما جاء على لسان مصطفى يونس من الاتفاق معه لتدريب الفريق فى الفترة القادمة، وأن تواجده فى هذا المنصب شرف للنادى، لكن الاتفاق تم على تعيين جهاز فنى من أبناء المقاصة بالكامل.

وقال عمرو هويدى إنه تم الاستقرار على الجهاز الفنى بالكامل الذى سيتولى المهمة حتى نهاية الموسم الحالى، والذى يضم كلا من: النائب وليد هويدى المشرف العام على الكرة بالنادى وإسلام عادل مدير للكرة وطارق حجاج مدير فنى ومحمد الدش مدرب عام وهانى مصطفى مدرب عام وحمادة السيد مدرب لحراس المرمى ومحمد مصطفى مخطط أحمال ومحمد معوض مدير إداري وخالد شيتا مدير مالى وأحمد عصام محلل أداء والدكتور محمد على رئيس المنظومة الطبية.