شكرا لقرائتكم خبر عن نادى الصيد يكرم فريق "حياة كريمة" بدرع اللعب النظيف فى دورة الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مجلس إدارة نادى الصيد المصرى، برئاسة المهندس عبد الله غراب، فريق "حياة كريمة"، فى ختام دورة الخليج 365 الرمضانية، برعاية أبو حتة موتورز، وذلك خلال احتفالية كبرى على هامش انتهاء الدورة الرمضانية التى شهدت حضور عدد كبير من رموز الرياضة والإعلام، والمقامة بمقر النادى بالدقى.

وتسلم الدرع عن فريق حياة كريمة، الزميل محمد عطية، معرباً عن سعادته بذلك التكريم وعلى اهتمامه ورعايته بالرياضة، مقدماً كل الشكر والتقدير لمجلس إدارة نادى الصيد المصرى.

ويضم فريق حياة كريمة كل من الزملاء "محمد الجالى – أمين صالح – زكى القاضي – محمد عطية – كامل كامل - محمود العمري – محمد جمال – محمد أبو عوض".

وكان قد حرص الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365، على إهداء درع الخليج 365 للمهندس عبد الله غراب رئيس نادى الصيد، فى حفل ختام دورة الخليج 365 الرمضانية، والتى أقيمت فى نادى الصيد، وذلك فى ظل التعاون المشترك والمثمر بين إدارة المؤسستين.

وحرص كل من هانى عزت، أمين صندوق نادي الصيد، وهبة ممدوح عضو مجلس إدارة النادي، ومحمد غباشي نائب مدير نادي الصيد، على حضور حفل ختام دورة الخليج 365 الرمضانية.

وحرص عدد من نجوم الرياضة على حضور اليوم الختامي لدورة الخليج 365 الرمضانية، تحت رعاية أبو حتة موتورز، والتى أقيمت فى نادى الصيد، وفى مقدمتهم خالد الغندور وكريم حسن شحاتة وخالد لطيف وإبراهيم نور الدين ومحمود عاشور.

وحصد فريق أبو حتة كأس دورة الخليج 365 بعد الفوز على فريق باريس بنتيجة 5 / 1 فى ختام الدورة التى تقام على ملاعب نادى الصيد الرياضى بالدقى، برعاية أبو حتة موتورز، بحضور الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365، وقيادات التحرير بالمؤسسة، وعدد من نجوم الرياضة.

وأقيم حفل ختام المونديال الرمضانى بحضور عدد كبير من أسر المشاركين فى البطولة والاحتفال عقب تتويج الفريق الفائز باللقب، وشمل أيضا العديد من الفقرات الترفيهية ومباراة بين نجوم الرياضة، والفن وذلك قبل انطلاق نهائى البطولة.

ورصدت اللجنة المنظمة للدورة الرمضانية، برعاية شركة أبو حتة للسيارات، جوائز قيمة للفائزين بلقب البطولة فى النسخة الجديدة.

وأشرف على المباريات دكتور خالد الشناوى أخصائى العلاج الطبيعى وإصابات الملاعب، ودكتور يوسف خالد أخصائى العلاج الطبيعى وإصابات الملاعب.



فريق حياة كريمة